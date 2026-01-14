الجيش الإسرائيلي يفجر منزل أسير فلسطيني شمالي الضفة

فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، منزل أسير فلسطيني في بلدة قباطية شمالي الضفة الغربية بدعوى بتنفيذ عملية دهس وطعن.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت قباطية، وداهمت مبنى سكنيا مكونا من ثلاثة طوابق، يعود لعائلة الأسير أحمد أبو الرب.

وأضافت المصادر أن القوات فجرت الطابق الثاني من المبنى، الذي كان يقيم فيه أبو الرب، بعد أن كانت قد أخطرت العائلة مسبقا بقرار المصادرة والهدم.

وأوضحت أن الجيش أغلق المنطقة المحيطة بالمبنى، وأجبر عشرات العائلات على إخلاء منازلها القريبة قبيل تنفيذ عملية التفجير، إلى جانب تحويل 5 منازل مجاورة إلى ثكنات عسكرية.

وفي السياق ذاته، نفذت قوات الجيش سلسلة اقتحامات لمنازل مواطنين في البلدة، تخللتها عمليات تفتيش واسعة وعبث بمحتويات المنازل، واعتقلت ما لا يقل عن عشرة فلسطينيين، وفق المصادر ذاتها.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت، مطلع يناير الجاري، قرار مصادرة وهدم منزل الأسير أبو الرب، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تطبقها بحق عائلات الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ هجمات.

يُذكر أن إسرائيل اعتقلت أبو الرب في 26 ديسمبر الماضي، بدعوى تنفيذه عملية دهس وطعن في منطقة العفولة شمالي إسرائيل، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين، قبل أن يُصاب بعد إطلاق النار عليه.