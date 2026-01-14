مسئول إيراني يتعهد بمحاكمات سريعة لمعتقلين على خلفية المظاهرات

تعهد رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجئي بإجراء محاكمات "سريعة" للمشتبه بهم الموقوفين في إطار المظاهرات التي تصفها السلطات بـ"أعمال شغب"، حسبما أورد التلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء.

وقال إجئي خلال زيارة لسجن يُعتقل فيه أشخاص أوقفوا خلال المظاهرات "إذا قام أحد بحرق شخص أو قطع رأسه قبل حرق جسده، علينا أن نقوم بعملنا بسرعة".

كما نقلت وكالات أنباء إيرانية عنه قوله إن المحاكمات يجب أن تكون "علنية"، موضحا أنه أمضى خمس ساعات في أحد سجون طهران يراجع الحالات، في وقت حذرت منظمات حقوقية من أن الآلاف اعتُقلوا مبدية مخاوف من إصدار السلطات القضائية أحكام إعدام بصورة مكثفة.

وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (​هرانا)، وهي ​منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة، إنها تحققت من مقتل 2571 شخصا في الاحتجاجات بإيران، من ​بينهم 2403 متظاهرين، و147 فردا ‌مرتبطين بالحكومة، و12 شخصا تقل أعمارهم عن 18 عاما، وتسعة مدنيين لم يشاركوا في الاحتجاجات.