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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال: إسرائيل تستطيع القتال على جبهتين أو أكثر

وكالات
نشر في: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 10:26 م | آخر تحديث: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 10:26 م

قال كبير المتحدثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إن إسرائيل مستعدة لخوض حرب على جبهتين أو أكثر، مضيفا أن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران يعمل على تصعيد التوتر على الحدود اللبنانية لعرقة الهجوم الإسرائيلي في غزة.

وأضاف هاجاري، أن أكثر من 600 ألف شخص من سكان غزة توجهوا إلى جنوب القطاع بعد إعلان إسرائيل الأسبوع الماضي أنه يتعين على السكان إخلاء مدينة غزة قبل هجوم بري متوقع، وفقا لوكالة رويترز.

وقال إن السلطات الإسرائيلية أبلغت عائلات 155 شخصا باحتجاز حماس لهم في غزة. وتابع أن 289 جنديا إسرائيليا على الأقل قتلوا عندما شنت حماس هجوما على المجتمعات السكانية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر.


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