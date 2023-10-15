مرصد حقوقي: 14 شهيدا فلسطينيا كل ساعة في غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حوله إلى حفرة من الجحيم ينتشر فيها الموت والدمار في ظروف إنسانية بالغة التعقيد ومن دون أية خدمات أساسية للحياة.

ووثق المرصد في تقرير له اليوم الأحد استشهاد 14 فلسطينيا على الأقل كل ساعة، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وذكر التقرير أن المدنيين في غزة من دون أي ملجأ وينزحون من الموت إلى الموت في واقع غير إنساني في وقت تنعدم فيه خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والانترنت مع انعدام غير مسبوق وبالغ الخطورة للأمن الغذائي.

وينفذ جيش الاحتلال على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومباني متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.

وبحسب توثيق المرصد الأورومتوسطي استشهد ما لا يقل عن 2370 فلسطينيا من بينهم 721 طفلا و390 امرأة، بينما أصيب 9250 آخرين بجروح مختلفة، أكثر من نصفهم من الأطفال والسيدات.

ووثق المرصد الحقوقي الدولي، تدمير هجمات إسرائيل 2650 مبنى سكنيا وتضرر نحو 70 ألف وحدة سكنية بشكل بالغ وجزئي، بينما تم تدمير 65 مقرا حكوميا.

كما ألحق العدوان الإسرائيلي دماراً بما لا يقل عن 71 مدرسة، وتدمير 145 منشأة صناعية، و61 مقرا إعلاميا، فضلا عن هدم 18 مسجدا، وإلحاق دمار بعشرات المساجد وكنائس أثرية قديمة.

ووثق المرصد نزوح أكثر من 820 ألف شخص إلى مدارس ومرافق إيواء تابعة للأمم المتحدة ومدارس حكومية وأقارب وجيران لهم، علما أن أكثر من 450 ألف شخص نزحوا بعد تدمير أو تضرر منازلهم في الغارات الإسرائيلية.