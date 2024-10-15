وزير خارجية الكويت: الموقف الخليجي موحد بضرورة وقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان

أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا أن عدم التصعيد في المنطقة هو أولوية بالنسبة للكويت، مشددا على الموقف الخليجي الموحد تجاه التطورات والأحداث الحاصلة في فلسطين ولبنان، وضرورة العمل على وقف النار.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية في عددها الصادر غداً الثلاثاء عن اليحيا القول إن هذا الموقف سيكون حاضراً في القمة الخليجية - الأوروبية الأولى التي ستعقد الأربعاء، وأن الكويت أعلنت عن أهم القضايا المتفق عليها التي ستناقشها القمة، وبينها تعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وأهمية تضافر الجهود الدولية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وأشار اليحيا إلى تحرك عربي وأمريكي وخليجي على كل المستويات لتقليل التصعيد الذي قد تواجهه المنطقة، مبيناً أن ذلك كان حاضراً في الاجتماع الوزاري المشترك غير الرسمي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الإيراني الذي عقد على هامش قمة حوار التعاون الآسيوي، وجرى خلاله مناقشة التصعيد المتزايد في المنطقة وتداعياته الخطيرة على السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

وحول الأوضاع في لبنان، قال اليحيا إن رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله اتصل برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وأكد له تقديم الإغاثة الكويتية، كاشفاً أن اجتماعاً تنسيقياً سيعقد الأربعاء بين الجهات المعنية التي تضم القوة الجوية الكويتية والجمعيات الخيرية وجمعية الهلال الأحمر ووزارة الخارجية لبحث المتطلبات والإعداد لبدء تسيير جسر جوي إغاثي للشعب اللبناني.





