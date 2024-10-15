إيران: اعتقال عناصر خليتين إرهابيتين في جنوب شرق البلاد

أصدرت المديرية العامة للأمن في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران بيانا أعلنت فيه عن تحديد خليتين إرهابيتين تابعتين لزمرة جيش الظلم العميلة (ما يسمى بجيش العدل) في مدينتي راسك وسرباز واعتقال جميع عناصرهما.

وجاء في البيان الصادر اليوم الاثنين "مع الرصد الاستخباري المستمر وسلسلة من العمليات الهجومية من قبل رجال الأمن في المديرية العامة للامن في سيستان وبلوشستان وبدعم فعال من قيادة قوى الأمن الداخلي في المحافظة، تم تحديد خليتين ارهابتين تابعتين لزمرة جيش الظلم في مدينتي راسك وسرباز والقاء القبض على جميع عناصرهما"، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ( إرنا ).

واضاف البيان: "بناء على المعلومات السابقة والاعترافات الصريحة للمعتقلين ، فإنهم كانوا يعتزمون تنفيذ أعمال إرهابية وإثارة حالة من الفوضى الأمنية في المحافظة باستخدام أسلحة حربية وعبوات ناسفة، ولكن تم اعتقالهم قبل قيامهم باي عملية مناهضة للامن وجرى الكشف عن مخبأ أسلحتهم ومعداتهم المتفجرة وضبطها".

يذكر أن محافظة سيستان وبلوشستان قد شهدت شهر نيسان/أبريل الماضي هجمات من جانب مسلحين على سيارتين للشرطة الإيرانية أسفرت عن مقتل ستة من عناصر الشرطة وإصابة آخرين.

كما تعرضت قواعد تابعة للحرس الثوري في جابهار وراسك المحافظة لهجمات.

وأعلنت جماعة "جيش العدل " المسؤولية عن هذه الهجمات.