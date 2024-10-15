ضياء رشوان: رسائل الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تدعو المصريين للاطمئنان

علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أمس بمناسبة الذكرى الـ 51 لنصر حرب أكتوبر المجيدة.

وقال خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، وتقدمه الإعلامية سمر الزهيري، على قناة «إكسترا نيوز»، الثلاثاء، أن رسائل الرئيس تضمنت التأكيد على أن مصر لديها جيش قوي وقادر على الدفاع عن البلاد.

وأضاف: «هذه الرسائل قيلت منذ تفتيش الفرقة الرابعة مدرعات في أكتوبر 2023 بعد بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأيام، وهذه الرسالة قالها أيضا في تفيتش الفرقة السادسة مدرعات منذ أسبوع، وقالها أيضا أمس».

وتابع: «هذا يعني رسالة للمصريين بالاطمئنان فمصر دولة كبيرة وتمتلك ما يمكنها من الدفاع عن نفسها، كما أن هذه الرسالة تعني بأن هذه القوة الشاملة ليست موجهة لأحد ولا يوجد أجندة خفية ضد أحد».

وكان الرئيس السيسي، قد أكد أثناء الاحتفال بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، أن الدولة بخير، وقال: «قدرات الجيش كافية للدفاع عن بلدنا مش عشان نعمل حاجة ضد حد».

وقال الرئيس: «من 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن والأمور المتشابهة بين ما يحدث من اضطراب وأزمة كبيرة وبين عملية إيجاد حل للقضية الفلسطينية وإعطاء أمل للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، واللي هيكون ليه أثر كبير في أن تعيش كل شعوب المنطقة في أمن واستقرار وسلام وندخل في مرحلة جديدة مختلفة عما كنا فيه».