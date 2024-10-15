صحيفة إسرائيلية: مخاوف من طريقة اتخاذ القرارات بمواجهة حزب الله

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن مقاتلين في وحدة إغوز تحدثوا مع قادتهم بشأن مخاوفهم من طريقة اتخاذ القرارات في الوحدة خلال المواجهة مع حزب الله اللبناني.

وأضافت الصحيفة، أن المخاوف تشمل شروط الخدمة وطريقة مهاجمة بعض الأهداف خلال المواجهات الأخيرة، وطالب المقاتلون في وحدة إغوز بتغيير الطريقة التي يتخذ بها قادتهم القرارات قبل القتال عبر الحدود مجددا، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، تزامن التوتر في وحدة إغوز مع إعادة انتشار الضباط كبديل للقتلى والجرحى في المواجهات مع حزب الله.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بوقوع إصابات في كريات بياليك شرق حيفا جراء إطلاق صواريخ من لبنان، مشيرة إلى وقوع إصابة مباشرة في مبنى بالمنطقة ذاتها.

وأوردت "يديعوت أحرونوت" اندلاع حريق إثر سقوط صاروخ في عين أفيك في خليج حيفا.