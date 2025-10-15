لجنة التغير المناخي تحث المملكة المتحدة على الاستعداد للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة

أكدت لجنة التغير المناخي البريطانية المستقلة، أن على البلاد أن تستعد للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين على الأقل، نتيجة الاحترار العالمي بحلول عام 2050.

وأوضحت اللجنة، أن المملكة المتحدة ليست مهيأة بعد لمواجهة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحر التي تصل إلى 40 درجة مئوية، والجفاف، وحرائق الغابات، والفيضانات، التي تحدث بالفعل عند مستويات الاحترار الحالية البالغة 1.4 درجة مئوية، "ناهيك عما هو قادم"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وفي خطاب موجه إلى الحكومة البريطانية، حثت اللجنة، الوزراء على وضع أهداف وسياسات أكثر صرامة لحماية الصحة العامة، والمنازل، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والخدمات الحكومية الحيوية، في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة بواقع درجتين على الأقل بحلول عام 2050.

وأضافت اللجنة، أنه يجب تشييد المنازل الجديدة، وشبكات الكهرباء، وغيرها من مشروعات البنية التحتية، بطريقة تتيح تكييفها للتعامل مع درجات حرارة قد ترتفع بمقدار 4 درجات مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي بحلول نهاية القرن.

وشهدت المملكة المتحدة ،هذا العام أحد أكثر فصول الصيف حرارة في تاريخها المسجل، فيما عانت مناطق عديدة من الجفاف، وتراجعت المحاصيل الزراعية إلى مستويات تعد من بين الأسوأ على الإطلاق.