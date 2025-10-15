شركة Cred الراعي الرئيسي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ46

أعلنت شركة Cred عن رعايتها كشريك رئيسي للدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر المقبل، لتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام Cred العميق بدعم الفنون والثقافة، والمساهمة في نقل رسالة المهرجان والاحتفاء بصناعة السينما المصرية بتاريخها الممتد لأكثر من 100 عام، والتأكيد على أهمية ومكانة المهرجان عالميًا كواحد من أهم وأعرق المهرجانات السينمائية الدولية والمصنف بالفئة A من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام "FIAPF" بباريس.

وتأتي رعاية Cred تحت شعار "Every Story Happens in a Place - لكل قصة مكان"، تعبيرًا عن رؤيتها بأن التطوير العقاري يتجاوز حدود البناء ليصبح فنًا يُلهم الحكايات ويعبّر عن أسلوب العيش، في توازن يلتقي فيه الإبداع المعماري بروح الفن، تمامًا كما تصنع السينما لحظاتها الخالدة على الشاشة.

وفي هذا السياق، قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "نؤكد سعادتنا الكبيرة بانضمام Cred إلى أسرة مهرجان القاهرة في هذه الدورة، باعتبارها شريكًا رئيسيًا يشاركنا الرؤية ذاتها في دعم الفنون والارتقاء بالذوق العام. هذا التعاون يرسّخ مكانة المهرجان كمحفل ثقافي وسينمائي يجمع بين الإبداع والوعي، ويُسهم في استمرار رسالته التي امتدت لأكثر من أربعة عقود."

ومن جانبه صرح المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة Cred، قائلاً: "تعد رعايتنا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي امتدادًا لدورنا في دعم الثقافة والفنون، ومسيرة بدأناها برعاية المواهب الشابة في مختلف المجالات، وصولًا إلى دعم واحد من أهم المهرجانات على الساحة العالمية. نؤمن بأن الفن هو مرآة الشعوب، وأن السينما والعقارات يشتركان في سرد القصص التي تُلهم وتُعبّر عن الحياة، ونأمل من خلال هذا التعاون أن نُسهم في تعزيز صورة مصر كمركز إقليمي للفن والثقافة، ونشر رسالة السلام من خلال قوتها الناعمة."

وتُعد هذه الرعاية امتدادًا لمسيرة شركة Cred في دعم المبادرات الثقافية والفنية، حيث سبق أن شاركت في رعاية عدد من الفعاليات، منها الرعاية البلاتينية للنسخة الأولى من مهرجان الدراما المصري، بالإضافة إلى مبادراتها المستمرة في دعم المواهب الشابة في مجالات الثقافة والفن والرياضة، تأكيدًا لقيمها القائمة على الالتزام والمسؤولية والمشاركة المجتمعية الفاعلة.