تباين أداء الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم

سجلت الأسهم الأمريكية تباينا واضحا في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء ببورصة وول ستريت للأوراق المالية مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية التعاملات بتراجع قدره 41ر10 نقطة بنسبة 2ر0% إلى 31ر6644 نقطة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 88ر202 نقطة أي بنسبة 4ر0% إلى 46ر46270 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 91ر172 نقطة بنسبة 8ر0% إلى 70ر22521 نقطة.

وسجلت بورصة وول ستريت أسوأ أداء يومي لها منذ أبريل/نيسان الماضي يوم، ثم انتعشت يوم الاثنين مسجلةً أفضل أداء يومي لها منذ مايو/أيار. وجاءت هذه التقلبات نتيجةً لتغيرات في معنويات المستثمرين تجاه التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وجاء تذبذب الأسهم اليوم في أعقاب إعلان وزارة التجارة الصينية حظر تعاملات الشركات الصينية مع خمس شركات تابعة لشركة هانوا أوشن الكورية الجنوبية لبناء السفن، منتقدة جهود الرئيس دونالد ترامب لإعادة توطين هذه الصناعة في أمريكا. كما تباين أداء الأسواق الأوروبية، بينما انخفضت الأسواق الآسيوية اليوم.

تعتبر أسهم التكنولوجيا حساسة بشكل خاص للقضايا التجارية المتعلقة بالصين. وتعتمد شركات تصنيع الرقائق الكبرى وغيرها من الشركات على الصين في توفير المواد الخام والتصنيع. كما تعد قاعدة المستهلكين الكبيرة في الصين مهمة أيضا لنمو المبيعات. وقد انخفض سهم شركة إنفيديا لصناعة الرقائق بنسبة 6ر2% في حين انخفض سهم منافستها برودكوم بنسبة 5ر3% اليوم.

شكلت الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والعالم عبئا غير متوقع على السوق. ويعد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأكثر تأثيرا على الصعيد الاقتصادي، نظرا لمكانة الدولتين كأكبر اقتصادين في العالم.