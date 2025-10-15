اجتماع لوزراء دفاع الناتو والاتحاد الأوروبي بعد انتهاكات جوية روسية

يجتمع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات تتركز على "التهديد" الذي تمثله روسيا، ومستويات الإنفاق العسكري، وقدرات الدفاع الأوروبية، إضافة إلى دعم أوكرانيا.

ويبدأ وزراء الناتو مشاوراتهم بعقد أول اجتماع لهم منذ أن أطلق الحلف في سبتمبر الماضي مهمة جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المجال الجوي للدول الأعضاء في شرق أوروبا عقب سلسلة من الانتهاكات الروسية لمجالها الجوي.

ومن المتوقع أن يتناول الوزراء أيضا الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري التي أقرها قادة الناتو في يونيو الماضي تحت ضغط من الولايات المتحدة، حيث يُنتظر أن يشارك وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في الاجتماع.

كما ينضم وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال إلى نظرائه في الناتو بعد ظهر الأربعاء لإجراء محادثات حول تطورات المعارك واحتياجات كييف في مواجهة موسكو.

وسيتبع الاجتماع لقاء لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، وهي منصة دولية تنسق وتجمع المساعدات العسكرية المقدمة لكييف، وتضم نحو 40 دولة. وكانت الولايات المتحدة تقود تلك المجموعة، لكنها أصبحت الآن تحت قيادة بريطانيا وألمانيا.

وفي المساء، يعقد وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اجتماعا لبحث سبل تعزيز جاهزية الاتحاد الدفاعية استعدادا لقمة القادة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.