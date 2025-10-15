 الأونروا: أولويتنا إعادة 140 ألف طالب إلى مقاعد الدراسة في غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 10:39 ص القاهرة
الأونروا: أولويتنا إعادة 140 ألف طالب إلى مقاعد الدراسة في غزة


نشر في: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 10:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 10:33 ص

قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة إن الوكالة وضعت أولوية لإعادة 140 ألف طالب إلى مقاعد الدراسة في قطاع غزة، بعد أن حرموا منها بسبب الحرب الإسرائيلية وكورونا.

وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة، أن هناك أطفال أعمارهم 10 سنوات لا يعرفون القراءة والكتابة، مشيرًا إلى أن أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة هم من الأطفال، وحتى الآن لم يحدث أي تغيير في ظروفهم.

وبشأن المساعدات، أشار أبو حسنة إلى أن الوكالة لديها 6 آلاف شاحنة بها مواد غذائية تكفي لمدة 3 شهور، وأيضًا بها مئات الآلاف من الخيام والأغطية التي تحتاج الوكالة إلى إدخالها فورًا، لكن "إسرائيل" تمنع حتى الآن دخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة.

وشدد على أن الوكالة جاهزة لتوزيع المساعدات على الناس إذا تم إدخالها، لأن لديها 12 ألف موظف في قطاع غزة وآخرين يعملون بعقود مؤقتة، بالإضافة إلى الآلاف من الذين يعملون في توزيع المساعدات والمواد الغذائية.

ولفت إلى أن لدى الوكالة خبرة في مجال توزيع المساعدات تمتد لأكثر من 76 عامًا، وكشف أن الوكالة وضعت خطة سيتم تطبيقها إذا أُدخلت المساعدات، في 3 مجالات، توزيع المواد الغذائية والأغطية والخيام، والصحة والتعليم.

