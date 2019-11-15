حكومة جنوب أفريقيا تلمح إلى اتخاذ إجراءات مشددة ضد شركة الخطوط الجوية الوطنية

ألمحت حكومة جنوب أفريقيا إلى أنها سوف تتخذ إجراءات مشددة ضد شركة الخطوط الجوية الوطنية المتعثرة فى الوقت الذى يستعد فيه اتحاد النقابات تنظيم إضراب احتجاجا على خفض الرواتب والوظائف، مما دفع القائمين على الشركة إلى إلغاء معظم رحلاتها خلال اليومين المقبلين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير المؤسسات العامة في جنوب أفريقيا برافين جوردان فى كلمة أمام مؤتمر في نيويورك اليوم الخميس قوله:"إذا تطلب الأمر إتخاذ قرارات قاسية، فإننا لن نتوانى عن القيام بذلك...إن خطوط طيران جنوب أفريقيا ليست أكبر من الفشل".

وقال اتحادان عماليان يضمان أكثر من ثلاثة آلاف موظف طيران فى شركة طيران جنوب أفريقيا إنها سوف ينظمان إضرابا يوم الجمعة للاحتجاج على فشل الشركة فى الوفاء بمطالب العاملين الخاصة بالأجور وخططها الرامية إلى الاستغناء عن 944 موظفا.

وعقد الجانبان مباحثات "اللحظة الأخيرة" أمس الخميس، فى محاولة للتوصل إلى اتفاق، ولكن الجماعات العمالية رفضت عرضا مقدما من الشركة، مؤكدة المضى قدما فى تنظيم الإضراب.