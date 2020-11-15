 باكستان تخفض أسعار الوقود المحلي لمدة 15 يوما - بوابة الشروق
الأحد 15 نوفمبر 2020 9:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

باكستان تخفض أسعار الوقود المحلي لمدة 15 يوما

الوقود - ارشيفية
الوقود - ارشيفية
إسلام أباد - (د ب أ)
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 9:16 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 9:16 م
تعتزم الحكومة الباكستانية تخفيض أسعار الوقود المحلي لمدة 15 يوما.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن بيان لوزارة المالية الباكستانية أن الحكومة ستخفض أسعار البنزين بمقدار 71ر1 روبية للتر إلى 69ر100 روبية لكل لتر (الدولار الأمريكي يعادل 38ر158 روبية باكستانية).

كما سيتم تخفيض أسعار الديزل بمقدار 79ر1 روبية للتر ليصل إلى 43ر101 روبية لكل لتر.

وسيُتاح زيت الكيروسين بسعر 29ر65 روبية للتر.

وستدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من غد 16 تشرين ثان/نوفمبر.

يشار إلى أن الحكومة الباكستانية تراجع أسعار الوقود المحلي كل أسبوعين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك