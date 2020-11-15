باكستان تخفض أسعار الوقود المحلي لمدة 15 يوما

تعتزم الحكومة الباكستانية تخفيض أسعار الوقود المحلي لمدة 15 يوما.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن بيان لوزارة المالية الباكستانية أن الحكومة ستخفض أسعار البنزين بمقدار 71ر1 روبية للتر إلى 69ر100 روبية لكل لتر (الدولار الأمريكي يعادل 38ر158 روبية باكستانية).



كما سيتم تخفيض أسعار الديزل بمقدار 79ر1 روبية للتر ليصل إلى 43ر101 روبية لكل لتر.



وسيُتاح زيت الكيروسين بسعر 29ر65 روبية للتر.



وستدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من غد 16 تشرين ثان/نوفمبر.



يشار إلى أن الحكومة الباكستانية تراجع أسعار الوقود المحلي كل أسبوعين.