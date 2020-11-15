وسيم السيسي: المصريون القدماء اكتشفوا مرض البلهارسيا واهتموا بجراجات الأسنان

نظم قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة عين شمس، ندوة بعنوان: "مصر التي لا نعرفها"، حاضر بها وسيم السيسي أستاذ جراحات المسالك البولية والباحث المعروف في علم المصريات.



وأكدت شهيرة سمير وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، أهمية أن يكون للطلاب اهتمامات وهوايات و مواهب بجانب الدراسة والعمل بالمجال الطبي، نظرا لما يحققه ذلك من ثقل للشخصية.



وحثت على ضرورة التعرض للثقافة بكل أشكالها لما لها من تأثير في غرس مفاهيم تقبل الآخر والتكيف مع الأفكار المغيرة.



وأشار إبراهيم يوسف رئيس القسم، إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي بهدف بث الطاقة الإيجابية ونشر طاقة من الأمل نستمدها من العودة لجذورنا والغوص في أعماق مصر وحضارتها لاستشراف واستلهام عبقرية الزمان والمكان والإنسان.



وخلال الندوة، استعرض وسيم السيسي، كيف بدأ اهتمامه بالغوص في علم المصريات منذ كان في انجلترا و خلال حضوره لإحدى جلسات مجلس العموم البريطاني.



وأكد أن العلوم التي عرفها العالم نبعت من مصر القديمة، لافتاً أن المعرفة قوة وأن الذين يقرأون لا ينهزمون.



وتحدث عن الإبداع والذي يعد بمثابة الاستجابة المغايرة للأحداث، مؤكداً أن الإنسان كائن حي له تاريخ و أن التاريخ وعاء للتجارب الإنسانية.



وأوضح أن اللغة الفرعونية القديمة بها ٤ ونصف مليون كلمة و٨٧٠٠ رسم تفسيري، لذا فهي من أغنى لغات العالم، وأننا نستخدم في حديثنا اليومي قرابة ١٦ ألف كلمة يرجع أصلها للغة المصرية القديمة دون أن نعرف ذلك.



وتحدث عن الأساس الذي قامت عليه حضارة المصري القديم و هو سيادة القانون، فالجميع أمام القانون سواء، كما قامت الحضارة المصرية على العدالة الإجتماعية.



وتطرق خلال حديثه للعديد من الموضوعات التي ربط خلالها بين الماضي القديم والحاضر و تأثيراتهما على المستقبل.



واستعرض فيلما قصيرا يتناول الطب في مصر القديمة، مؤكدا أن الجداريات كان منقوشا عليها أشكال الآلآت الجراحية، كما كان لكل مرض أطباء متخصصون، كما أوضح أن القدماء المصريين اكتشفوا مرض البلهارسيا وعلاجه، وكان لهم اهتمام بجراحات زراعة الأسنان.



وطالب بضرورة أن تنسب شارة الطب والأطباء لأمنحتب المصري وليس إلى أبقراط اليوناني.



اختتمت الندوة بفقرة فنية لبعض المقطوعات الموسيقية في حب مصر بقيادة الدكتور هشام حجازي.