 لوكاشينكو: بيلاروس على استعداد لإعادة المهاجرين إلى ميونيخ إذا كان الأمر ضروريا - بوابة الشروق
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لوكاشينكو: بيلاروس على استعداد لإعادة المهاجرين إلى ميونيخ إذا كان الأمر ضروريا

مينسك (د ب ا)
نشر في: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 12:08 م | آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 12:08 م

قال رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو لوكالة أنباء بيلاروس"بيلتا" إن الخطوط الجوية البيلاروسية على استعداد لنقل المهاجرين من الحدود البولندية إلى ميونيخ" إذا كان الأمر ضروريا"، وذلك في حال رفضت بولندا توفير ممر إنساني".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لوكاشينكو القول إن شركة الخطوط الجوية في بيلاروس على استعداد لاعادة المهاجرين إلى أوطانهم، ولكنهم لا يريدون ذلك.

ومن ناحية أخرى، قال نائب وزير الخارجية البولندي باويل جابلونسكى في حوار مع تلفزيون بولسات نيوز إن بولندا تجري مباحثات موسعة بشأن بدء فوري للرحلات الجوية لاعادة المهاجرين الذين عبروا الحدود من بيلاروس إلى أوطانهم في الشرق الأوسط.

وأوضح أن بولندا تسعى لتعزيز الضغط وفرض مزيد من العقوبات على بيلاروس لبدء مثل هذه الرحلات الجوية من مينسك.


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