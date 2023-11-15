أستاذ فيزياء يرسل حمضه النووي إلى القمر على أمل استنساخه من فضائيين

قرر أستاذ في الفيزياء إرسال الحمض النووي الخاص به إلى القمر على أمل أن تتمكن حضارة فضائية متقدمة فى المستقبل من استخدامه فى عمليات استنساخ.

ويعد كين أوم (86 عاما)، أستاذ الفيزياء، واحدا من أولئك الذين قرروا المشاركة فى إرسال الحمض النووى إلى القمر مع شركة تدعى الفضاء «سيليستيس» ومقرها تكساس، متخصصة فى إرسال بقايا الجثث المحترقة إلى المدار منذ سنوات عديدة، وفقا لصحيفة «ذي صن» البريطانية.

ويراهن أوم على وجود حضارات تتمتع بقدرات تكنولوجية عالية للاستفادة من حمضه النووى.

ويتطلع أوم، من بين سبعة آخرين، إلى إرسال، ليس فقط رماد جثته المحترقة، بل حمضه النووى إلى القطب الجنوبي للقمر خلال مهمة «سيليستيس» المقبلة.

وأوضح أوم فى مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أنه بعد 30 أو 40 ألف سنة من الآن، قد تكون هناك فرصة «لأن تكتشف بعض بقايا هذه الحضارة أو حضارة أخرى مخططه الجينى».

وأشار إلى أنه يدرك أن الحضارة الفضائية ستحتاج إلى أن تكون «متطورة بما فيه الكفاية» للقيام بذلك.

ويعتقد أوم أنه إذا عثروا بطريقة أو بأخرى على الحمض النووي الخاص به، فإنه «يفترض أن ذلك سيكون لشىء رائع للغاية».

وعلى وجه التحديد، يأمل أن يتم استخدام الحمض النووى الخاص به فى إنشاء «حديقة حيوانات بين المجرات مع وجود كين أوم فى قفص، أو سرب من الآلاف من كين أوم المعاد تشكيله ينتشر عبر الكون».

ومع ذلك، أصر أوم على أنه «يعيش فى حالة من عدم اليقين» بشأن ما سيحدث بالضبط لحمضه النووى.