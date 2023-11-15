نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو لما قال إنها عملية تفجير مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة الذي أعلن لواء جولاني السيطرة عليه مؤخرا.

وشوهد في مقطع الفيديو، عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم في حالة ترقب قبل تنفيذ هذه الغارة العنيفة التي دمّرت بالمبنى.

كما ظهرت في مقطع الفيديو، آليات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي وهي تصطف على بُعد أمتار قليلة من هذا المبنى.

اللافت أن عنف الغارة أفزعت جنودا إسرائيليين ظهر أحدهم وهو يحاول الاختباء لحظة هذا القصف.

وسبق أن أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن جيش الاحتلال فجر مبنى المجلس التشريعي التابع لحماس في غزة، بعدما تمكن مسبقا في احتلال المبنى.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أنه احتل عدة مبان حكومية في مدينة غزة، بينها مقر المجلس التشريعي (البرلمان) ومقر جهاز الشرطة.