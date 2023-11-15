قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 1200 مجزرة.

وأضاف المكتب، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن عدد المفقودين بلغ 3640 مفقودا منهم 1770 طفلا مازالوا تحت الأنقاض، لافتا إلى ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 11500 بينهم 4710 أطفال.

وأكد ارتفاع عدد المصابين منذ بدء العدوان إلى 29800، وأكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم جريمة تاريخية باقتحامه مجمع الشفاء"، مضيفا: "الاحتلال يقتحم بشكل ممنهج المستشفيات في غزة لتبرير أكاذيبه للعالم".

وأوضح أن 25 مستشفى و52 مركزا صحيا خرجوا من الخدمة جراء العدوان المتواصل.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال، بزعم وجود مقر للمقاومين الفلسطينيين، وهو ما تنفيه مرارا حركة حماس والمسئولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

وتتعرض مستشفيات قطاع غزة، لا سيما في الشمال، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي؛ ما يفاقم الوضع الكارثي، وبخاصة في ظل الحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الصحية ونفاد الوقود، الأمر الذي أدى إلى استشهاد مرضى وجرحى، بينهم أطفال.