صحة غزة: الاحتلال بدأ بتفتيش قبو مستشفى الشفاء

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن قوات الاحتلال بدات بتفتيش قبو مستشفى الشفاء صباح الأربعاء.

وأضاف القدرة أنه لا يوجد ما يستدعي إطلاق النار داخل المستشفى لعدم وجود أي شكل من أشكال المقاومة فيه، وما يقوم به يشكل ارهاباً للموجودين في المجمع.

واقتحم جيش الاحتلال المستشفى فجرا، وسط قصف عنيف في محيط المستشفى وإطلاق قنابل إنارة بشكل كثيف.

بدورها قالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، إن قوات الاحتلال ترتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها لمجمع الشفاء الطبي.

وحملت الكيلة في تصريح صحفي، فجر الأربعاء، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء الطبي ونحذر من النتائج الكارثية لاقتحام المجمع الطبي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على غزة لليوم الـ40 على التوالي على التوالي، وسط استهداف المستشفيات في القطاع، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود.