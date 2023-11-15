حماس: محاولة الاحتلال تصوير وصوله إلى مجمع الشفاء على أنه إنجاز يعبر عن الفشل

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصوير توغل دباباته وجيشه المهزوم خلال اقتحام مستشفى الشفاء كأنه إنجاز، هو مراهقة سياسية ومسرحية مكشوفة لن تنطلي على أحد ولن يصدقها أحد.

وأضاف في كلمة له، مساء الأربعاء، أن «مجمع الشفاء عمره أكبر من عمر الاحتلال»، لافتًا إلى أنه «يأوي مرضى ومصابين وأطباء وممرضين ونازحين من الأطفال والنساء وكبار السن».

وأكد أن «وصول الدبابات الإسرائيلية إلى الشفاء ليس إنجازًا»، مشيرًا إلى أن «الشفاء مرفق مدني طبي وليس ثكنة عسكرية».

وذكر أن «محاولة الاحتلال وجيشه تصوير ذلك على أنه إنجاز يعبر عن الفشل والارتباك وعمق الهزيمة التي يتكبدها».

وأوضح أن «انضمام البيت الأبيض والبنتاجون لحملة الأكاذيب بشأن استخدام الشفاء من المقاومة، يجعل الرئيس الأمريكي جو بايدن، شريكًا مع الاحتلال في تلك الجريمة وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني».

وأكد أن «اقتحام مستشفى الشفاء يعني أنهم غاصوا أكثر وأكثر في مستنقع غزة، وتهيئة فرص أكبر لأبطال القسام لاستهدافهم وتكبيدهم المزيد من الخسائر».