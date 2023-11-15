إسرائيل توافق على إدخال وقود لشاحنات العمليات الأممية بغزة

قال مصدر في عمليات الإغاثة إن إسرائيل وافقت على إدخال 24 ألف لتر من الديزل للشاحنات المستخدمة في عمليات الأمم المتحدة بقطاع غزة.

وأفاد المصدر بأن الوقود مخصص فقط لشاحنات الأمم المتحدة وليس للمستشفيات.

وأضاف أن الولايات المتحدة ضغطت على الأمم المتحدة لقبول الوقود.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا حتى الآن كما لم يصدر تعليق فوري من حماس.

ولم تتضح بعد كيفية تسليم الوقود.

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن إسرائيل تخطط للسماح للشاحنات التي تستخدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في غزة بالتزود بالوقود الأربعاء عند معبر رفح مع مصر.

وقال الكولونيل موشيه تيرتو، الذي يرأس هيئة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية تتولى الشؤون المدنية في غزة، إن إسرائيل تراقب وضع الوقود "بشكل يومي".

وأضاف "سنقوم بتنسيق وتسهيل دخول الوقود عند الحاجة إليه".

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الاثنين إن عملية استقبال شاحنات المساعدات في غزة توقفت بسبب نفاد الوقود، وأكدت الوكالة أن الشاحنات لن تتمكن لهذا السبب من نقل المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح.

ووفقا للأمم المتحدة، هناك حاجة إلى 100 شاحنة مساعدات يوميا لإمداد سكان غزة البالغ عددهم 2 مليون شخص بالاحتياجات الأساسية.