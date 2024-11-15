إدارة التدريب بدمياط تنظم دورة على مناظير الجهاز الهضمي للعاملين بالقطاع الصحي

نظمت إدارة التدريب والمدارس بدمياط دورة تدريبية مكثفة للعاملين بالقطاع الصحي حول استخدام مناظير المعدة والجهاز الهضمي.

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم، أن الدورة انعقدت بقاعة ووحدة المناظير بمستشفى الحميات، واستهدفت تطوير المهارات العملية لدى العاملين في إجراء مناظير الجهاز الهضمي، مع التركيز على التشخيص المبكر للأمراض، كما تم تدريب المشاركين على تطبيق معايير مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية اللازمة للحد من المخاطر والمضاعفات أثناء إجراء المناظير.

اختتمت الدورة بإجراء تقييم شامل للمشاركين والمدربين، تضمن امتحانًا قبليًا وبعديًا لقياس مستوى التحسن في الأداء، كما تم تقييم أداء المدربين ورضا المتدربين عن محتوى الدورة ونتائجها بهدف تطوير العملية التدريبية مستقبلاً.

قام بالتدريب الدكتور عماد بلح، وأشرفت على الدورة نجلاء درويش، مدير التدريبات، كما قدمت إدارة مستشفى الحميات، بقيادة الدكتورة أميرة هديهد، دعماً كبيراً لإنجاح الدورة.

عُقدت الدورة بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت إشراف مديرية الصحة بدمياط، وبالتعاون مع قطاع تنمية المهن الطبية والإدارة العامة للتدريب.