لبنان يشدد على تطبيق قرار 1701 في جهود وقف العدوان الإسرائيلي

شدد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، خلال لقائه سفير فرنسا لدى لبنان هيرفي ماجرو، اليوم الجمعة، على أن أي اقتراح لحل النزاع يجب أن يستند إلى احترام سيادة لبنان، وإلى القرار 1701.

واستقبل بو حبيب، اليوم الجمعة ماجرو "وجرى عرض للجهود القائمة، من بينها تلك التي تقوم بها فرنسا، وللأفكار المطروحة، من أجل التوصل الى وقف لإطلاق النار ووضع حد للعدوان الإسرائيلي، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701".

وشدد بو حبيب "على أن أي اقتراح لحل النزاع يجب أن يستند إلى احترام سيادة لبنان وحرمة أراضيه وحدوده المعترف بها دوليا، وإلى القرار 1701 الذي أكدت الحكومة اللبنانية تمسكها بتنفيذه بكامل مندرجاته وبشكل متوازي".

يذكر أن طائرات الاحتلال بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشماله.

ويطالب لبنان بوقف إطلاق النار. وأعلنت الحكومة اللبنانية مراراً الالتزام والاستعداد لتطبيق القرار 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني فور وقف إطلاق النار.