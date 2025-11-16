كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رأيه في أفضل حارس مرمى داخل الكرة المصرية حاليًا، مشيرًا إلى أنه يختار دون تردد نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات لبرنامجه «الناظر مع شوبير» عبر قناة «النهار رياضة»: “السؤال سهل جدًا.. أفضل حارس في مصر هو مصطفى شوبير طبعًا، وسأنحاز له لأنه مظلوم من بعض الزملاء في البرامج.”

وأضاف: “لو اتسألت في أي وقت، هقول مصطفى شوبير.”

وخاض مصطفى شوبير مع الأهلي هذا الموسم 4 مباريات فقط في مختلف البطولات—3 في الدوري ومباراة واحدة في دوري أبطال إفريقيا—وتمكن خلالها من الحفاظ على شباكه نظيفة في مباراة واحدة.