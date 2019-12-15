18 لاعبا في قائمة طنطا لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن المدير الفني لفريق طنطا، أيمن المزين، قائمة فريقه التى ستخوض مباراة الإنتاج الحربى غدا الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى العام، والمقرر إقامتها على ستاد طنطا.

ويحتل فريق طنطا المركز التاسع فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 8 ، في حين يحتل الإنتاج الحربي المركز العاشر بـ 8 نقاط.

وضمت القائمة كل من : إسلام طارق ، محمد فتحى ، محمود مسعود ، محمد العشرى ، محمد حسام ، محمد الشاذلى ، إيهاب سمير ، حسام غالى ، أحمد قطاوى ، مصطفى أمين ، وليد عادل ، عبدالرحمن الدح ، أحمد الألفى ، أحمد فهمى ، محمد أونش ، تاديو لوانجا ، الحسن ضيوف ، ميدو جمال.