 18 لاعبا في قائمة طنطا لمواجهة الإنتاج الحربي - بوابة الشروق
الأحد 15 ديسمبر 2019 9:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

18 لاعبا في قائمة طنطا لمواجهة الإنتاج الحربي

محمود عيسى
نشر فى : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 9:49 م | آخر تحديث : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 9:51 م

أعلن المدير الفني لفريق طنطا، أيمن المزين، قائمة فريقه التى ستخوض مباراة الإنتاج الحربى غدا الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى العام، والمقرر إقامتها على ستاد طنطا.

ويحتل فريق طنطا المركز التاسع فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 8 ، في حين يحتل الإنتاج الحربي المركز العاشر بـ 8 نقاط.

وضمت القائمة كل من : إسلام طارق ، محمد فتحى ، محمود مسعود ، محمد العشرى ، محمد حسام ، محمد الشاذلى ، إيهاب سمير ، حسام غالى ، أحمد قطاوى ، مصطفى أمين ، وليد عادل ، عبدالرحمن الدح ، أحمد الألفى ، أحمد فهمى ، محمد أونش ، تاديو لوانجا ، الحسن ضيوف ، ميدو جمال.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك