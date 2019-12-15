آدم شيف يرى أن اتهام ترامب بالتقصير حال تبرئته بمجلس الشيوخ ليس فشلا

قال النائب الديمقراطي آدم شيف، اليوم الأحد، إن عملية توجيه اتهام بالتقصير للرئيس دونالد ترامب لن تكون فشلا إذا تمت تبرئته من قبل مجلس الشيوخ، كما يبدو مؤكدا تقريبا.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال "شيف" رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "أيه بي سي": "لا، ليس فشلا. ليس فشلا على الأقل في إطار واجبنا الدستوري في مجلس النواب".

وفي نفس البرنامج، واصل النائب جيرولد نادلر عن ولاية نيويورك ورئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب التأكيد على قضية الديمقراطيين، قائلا إن ترامب "يمثل تهديدا مستمرا" للأمن القومي الأمريكي والديمقراطية.

وقال نادلر: "هل لدينا ديمقراطية دستورية، أم لدينا نظام ملكي يكون فيه الرئيس غير مسؤول؟ هذا هو المحك هنا".

وكانت اللجنة القضائية قد أوصت يوم الجمعة الماضي بتوجيه اتهام بالتقصير لترامب في عملية تصويت جرت بحسب الانتماء الحزبي.

وتحركت اللجنة بشأن تهمتين، الأولى تتهم ترامب بإساءة استخدام السلطة والتهمة الأخرى بعرقلة الكونجرس.

وجاء تحقيق مجلس النواب بعد اتصال ترامب في 25 يوليو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتشويه -بحسب المزاعم- بصورة منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن.

ورفض السيناتور ليندسي جراهام عن ساوث كارولينا، وهو أحد حلفاء ترامب الكبار، يوم السبت، فكرة أنه يجب أن يكون "محلفاً عادلاً" في مجلس الشيوخ.

وقال جراهام لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أعتقد أن المساءلة ستنتهي بشكل سريع في مجلس الشيوخ"، مضيفا: "أريد إنهاء هذه المسألة بسرعة والانتقال إلى أمور أخرى".