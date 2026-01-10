شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد مواطنان فلسطينيان، وأصيب آخرون، صباح اليوم السبت، في قصف الاحتلال عديد المناطق في قطاع غزة.

وأفاد مراسلو وكالة «وفا»، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد مواطن وإصابة آخر في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال محيط دوار بني سهيلا، وسط مدينة خان يونس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى، متأثرا بإصابته بإطلاق نار شرق حي الزيتون.

وأشارت إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح، في قصف الاحتلال مدخل مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي هذا الأثناء، تواصل مدفعية الاحتلال استهداف جنوب مواصي مدينة رفح جنوبا.

وباستشهاد المواطنين، ترتفع حصيلة الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، إلى 441 شهيدا، فيما تجاوز إجمالي الإصابات 1,223.