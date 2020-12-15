قال مسئولون أمريكيون، أمس الاثنين، إنهم يخططون لشحن ما يقرب من 6 ملايين جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، حالما تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح.

وأفادت شبكة "سي. إن. بي. سي" الأمريكية، نقلًا عن الجنرال جوستاف إف بيرنا، كبير مسؤولي العمليات في برنامج فيروس كورونا، بأن شركة "ماكيسون" الأمريكية لتوزيع اللقاحات، ستحصل على جرعات لقاح موديرنا لتغليفها وتوزيعها في 3285 مكانًا.

وقال "بيرنا" إن شركة خدمة الطرود المتحدة "سو. بي. إس" وشركة "فيديكس" للتوصيل السريع، ستتوليان نقل جرعات اللقاح إلى مواقعها النهائية.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الترخيص للاستخدام الطارئ للقاح، من الممكن أن يصدر في وقت مبكر من يوم الجمعة المقبلة، بعد أسبوع من حصول لقاح "فايزر بيونتك" على الترخيص، وعلى غرار لقاح "فايزر" فإن لقاح موديرنا يأخذ على جرعتين متباعدتين على مدى 4 أسابيع.

من جهته، قال رئيس الفريق الأمريكي المكلف بتطوير لقاح كورونا، منصف السلاوي، أمس الأثنين، إنه من المرجح أن يتم تطعين نحو 20 مليون أمريكي بحلول نهاية العام، كما أنه من المتوقع أن يحصل نحو 100 مليون مواطن أمريكي على اللقاح بحلول فبراير العام المقبل.