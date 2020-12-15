بايدن: ترامب يرفض احترام إرادة الشعب

شن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، هجوما هو الأعنف حتى اليوم على الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وقال إن الأخير يرفض احترام إرادة الشعب وعلوية القانون.

وفي خطاب ألقاه في معقله بمدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، في أعقاب عملية تصويت جرت خلال النهار وثبّت خلالها "المجمع الانتخابي" رسميا فوزه في الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر، قال بايدن حول موقف ترامب "هذا موقف متطرف للغاية لم نشهده من قبل. موقف رفض احترام إرادة الشعب، ورفض احترام سيادة القانون، ورفض احترام دستورنا".

وقال بايدن: "لقد أثبتت ديمقراطيتنا، التي تعرضت للضغوط والاختبار والتهديد، أنها قوية ومرنة"، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات يجب احترامها وليس مهاجمتها.

وأشاد بايدن في خطابه بالناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على الرغم من المخاوف الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والمناخ الذي ساد العملية الانتخابية وشهد "ضغوطا سياسية هائلة وإساءات لفظية، وصولا حتّى إلى تهديدات بالعنف الجسدي" استهدفت مسؤولين عن تنظيم الانتخابات.

وأضاف: "آمل بصدق أن لا نرى مرة أخرى أي شخص يتعرض للتهديدات والانتهاكات التي شهدناها في هذه الانتخابات"، واصفاً المضايقات التي تعرض لها مسؤولون عن سير الانتخابات بأنها "غير معقولة".