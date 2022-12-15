الكاتب محمد خير: ترشيح «إفلات الأصابع» لجائزة بانيبال فرصة للاتصال بالأدب العالمي

قال الكاتب والروائي محمد خير، إن "الترشح للقائمة القصيرة لجائزة سيف - بانيبال للترجمة كان خبرا سعيدا، لأن الترشح تم لأولى رواياتي المترجمة للإنجليزية "إفلات الأصابع" الصادرة عن الكتب خان بالقاهرة سنة 2018، والصادرة نسختها بالإنجليزية بعنوان "SLIPPING" عن دار "Two lines press" بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2021".

وأضاف خير، في تصريحات للشروق، "هذا الترشيح بالإضافة إلى أنه تكريم للرواية فإنه كذلك تقدير لجهد المترجم البريطاني المميز روبن موجر الذي سعدت بالتعاون معه، ترجم روبن مسبقا عددا من قصصي القصيرة من مجموعتي القصصية "رمش العين"، ثم ترجم "إفلات الأصابع" فور صدورها".

وتابع "جائزة سيف بانيبال للترجمة هي أهم جوائز الأدب العربي المترجم للإنجليزية وتشرف عليها جمعية المؤلفين في لندن/ المملكة المتحدة، لهذا فإن الترشح للجائزة والوصول للقائمة القصيرة فرصة رائعة للاتصال والتواصل مع أعضاء بارزين في المجتمع الأدبي العالمي، فضلا عن الوصول إلى عدد أكبر من القراء من ثقافات مختلفة".

الروائي محمد خير (مواليد 18 مارس 1978) هو روائي وشاعر وكاتب قصة وصحفي مصري.

من مؤلفاته:" ليل خارجي”، أشعار بالعامية المصرية، دار ميريت، 2002، “بارانويا”، أشعار بالعامية المصرية، دار ميريت، 2008، "عفاريت الراديو”، مجموعة قصصية، دار ملامح، 2008، “هدايا الوحدة”، ديوان، دار ميريت، 2010، “سماء أقرب”، رواية، دار ميريت، 2013، “رمش العين”، مجموعة قصصية، دار الكتب خان، 2014، “العادات السيئة للماضي”، ديوان، دار الكتب خان، 2015، «أوراق الشيطان» (رواية)، 2015، “إفلات الأًصابع”، رواية، دار الكتب خان، 2018.

حصلت مجموعته “رمش العين” على المركز الأول في مسابقة ساويرس لأفضل مجموعة قصصية 2015- فرع شباب الأدباء، وحصلت مجموعته" عفاريت الراديو” على جائزة مسابقة ساويرس لأفضل مجموعة قصصية عام 2010، المركز الثاني- فرع شباب الأدباء،.

واختيرت المجموعة نفسها ضمن القائمة القصيرة لجائزة يوسف إدريس للقصة العربية 2010 ، وحصل ديوانه “ليل خارجي” على جائزة أفضل ديوان عامية – المسابقة المركزية لقصور الثقافة المصرية سنة2001، وحصل ديوانه “بارانويا” على تنويه لجنة التحكيم بالملتقى العربي الأول لقصيدة النثر 2010.

واختير ديوانه “هدايا الوحدة” بين أفضل كتب العام 2010 في استفتاء الأهرام حصلت قصيدته “خوف” على المركز الثالث لأفضل قصيدة عامية – المسابقة المركزية لقصور الثقافة المصرية سنة 1997.