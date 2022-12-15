بلينكن يؤكد للرئيس السيسي أهمية التوصل لحل دبلوماسي بشأن سد النهضة

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أهمية التوصل لحل دبلوماسي بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي من شأنه أن يحمي مصالح جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال لقاء بلينكن الأربعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في واشنطن العاصمة خلال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.

وخلال اللقاء، شدد بلينكن على التزام بلاده بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وأثنى على استضافة مصر الناجحة لمؤتمر المناخ (كوب 27)، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وناقش الجانبان مجموعة واسعة من القضايا، "بما في ذلك دور مصر المهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة وعلاقاتنا الدفاعية الثنائية المستمرة منذ عقود".

كما أكد بلينكن مجددا أن "العلاقات الثنائية تتعزز من خلال التقدم الملموس في مجال حقوق الإنسان في مصر".

ولفت الوزير إلى إفراج مصر مؤخرا عن معتقلين سياسيين وشجع على إحراز مزيد من التقدم للنهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بحسب ما أوردته وزارة الخارجية الأمريكية.