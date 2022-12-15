 ثلاث شركات تستدعي أكثر من 50 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب مكونات معيبة - بوابة الشروق
الخميس 15 ديسمبر 2022 4:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

ثلاث شركات تستدعي أكثر من 50 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب مكونات معيبة

د ب أ
نشر في: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 4:23 ص | آخر تحديث: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 4:23 ص

قالت وزارة النقل الكورية الجنوبية اليوم الخميس إن شركة هيونداي موتور ومجموعة فولكس فاجن كوريا وتسلا موتورز كوريا ستستدعي طواعية أكثر من 50 ألف سيارة لإصلاح مكونات معيبة.

وستستدعي الشركات الثلاث 50 ألفا و452 وحدة من 68 طرازا مختلفا، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن بيان لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل.

وقال البيان إن المشكلات التي دفعت إلى الاستدعاء تتباين بين مشاكل في البرامج في الكاميرا الخلفية ومشاكل في البرامج في المصابيح الخلفية ونظام المكابح.

وقالت الوزارة إنه يمكن لمالكي هذه المركبات زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة للشركات لاستبدال الأجزاء مجانا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك