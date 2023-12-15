عدم الوضوح بشأن مكان المعارض الروسي البارز نافالني تثير قلقا متزايدا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت كيرا يارميش، المتحدثة باسم السياسي الروسي المعارض المسجون أليكسي نافالني، اليوم الجمعة، إن أنصار ومحاميي نافالني لم يتواصلوا معه منذ السادس من ديسمبر الجاري.

وأضافت المتحدثة "السبب وراء عدم السماح لهم بلقائه غير واضح"، مشيرة عن محاميي نافالني.

وأكدت محكمة أن نافالني لم يعد في منطقة فلاديمير.

وأضافت يارميش: "ولكننا مازلنا لا نعرف مكانه". وقالت إن المزاعم تفيد بأن نافالني ترك مجمع سجون /أي كيه-6/ في 11 ديسمبر".

وبدأ القلق يساور فريق نافالني الأسبوع الماضي بعدما لم يشارك عبر تقنية الفيديو في جلسة استماع في المحكمة في مدينة كوفروف.

وتوقفت السلطات عن زعمها منذ فترة طويلة أن نافالني لم يشارك في جلسة المحكمة بسبب مشكلات في التيار الكهربائي في مركز الاعتقال.

وأطلق أنصار نافالني الأسبوع الماضي، حملة "روسيا بدون بوتين"، حيث دعوا الروس إلى الاحتجاج بالتصويت لمرشحين آخرين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 17 مارس.