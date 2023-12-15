ميناء العريش يستقبل 4016 طن لإغاثة غزة بواسطة سفينة إماراتية

وصلت إلى ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء، سفينة مساعدات من الإمارات، وتحمل على متنها 4016 طنا من المواد الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطينى في قطاع غزة.

وأشار مصدر في ميناء العريش، إلى أن السفينة تحمل 4016 طنا، منها 3465 طنا من المواد الغذائية، و420 طنا من المواد الإيوائية، إضافة إلى 131 طنا من المساعدات الطبية التي تم تأمينها من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

جدير بالذكر أن ميناء العريش البحري يعتبر ثالث محاور استقبال المساعدات المقدمة للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة بعد محور مطار العريش ومحور النقل البري، واستقبل ميناء العريش البحري خلال الفترة الماضية سفينتين من تركيا محملتان بالمواد الغذائية والطبية و19 سيارة إسعاف و8 مستشفيات ميدانية، كما ترابط في الميناء سفينة "ديسكمود "الفرنسية التي تستقبل مصابين فلسطينيين للعلاج، وكذلك السفينة الإيطالية "فالكانو "التي تستقبل أيضا مصابين فلسطينيين للعلاج بالتنسيق مع الجهات الطبية المصرية.