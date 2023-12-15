نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عددًا من الصور لملعب ستاد الجوهرة قبل ساعات من مباراة الفريق أمام اتحاد جدة السعودي في مونديال الأندية.

ويفتتح الأهلي مشواره في نسخة كأس العالم للأندية 2023، بمواجهة اتحاد جدة السعودي في الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية، بعدما فاز الفريق السعودي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول بنتيجة 3-0.

ويسعى الأهلي في مشاركته التاسعة بمونديال الأندية لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه بعد الحصول على الميدالية البرونزية في ثلاث مناسبات سابقة.