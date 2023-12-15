 بالصور.. ستاد «الجوهرة» يتزين لاستقبال قمة الأهلي واتحاد جدة بمونديال الأندية - بوابة الشروق
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بالصور.. ستاد «الجوهرة» يتزين لاستقبال قمة الأهلي واتحاد جدة بمونديال الأندية

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 4:34 م | آخر تحديث: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 4:38 م

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عددًا من الصور لملعب ستاد الجوهرة قبل ساعات من مباراة الفريق أمام اتحاد جدة السعودي في مونديال الأندية.

ويفتتح الأهلي مشواره في نسخة كأس العالم للأندية 2023، بمواجهة اتحاد جدة السعودي في الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية، بعدما فاز الفريق السعودي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول بنتيجة 3-0.

ويسعى الأهلي في مشاركته التاسعة بمونديال الأندية لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه بعد الحصول على الميدالية البرونزية في ثلاث مناسبات سابقة.

 

 


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