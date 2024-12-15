 المبعوث الأممي إلى سوريا: العملية السياسية يجب أن يقودها السوريون بأنفسهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المبعوث الأممي إلى سوريا: العملية السياسية يجب أن يقودها السوريون بأنفسهم

دمشق - (د ب أ)
نشر في: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 1:42 م | آخر تحديث: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 1:42 م

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، اليوم الأحد، أن العملية السياسية في سوريا يجب أن تكون شاملة ويقودها السوريون بأنفسهم .

ونقل (تلفزيون سوريا) التابع للمعارضة عن بيدرسون قوله لدى وصوله العاصمة دمشق اليوم: "نحن على تواصل مع أطياف الشعب السوري، ولا نريد أي عمليات انتقامية في سوريا".

وشدد بيدرسون، على ضرورة أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، متمنيا رؤية نهاية سريعة للعقوبات على سوريا وأن تنطلق فيها عملية التعافي قريبا.

وأفاد "تلفزيون سوريا"، في وقت سابق، بوصول المبعوث الأممي بيدرسون إلى دمشق في أول زيارة له بعد إسقاط نظام الأسد.

وكانت قوات المعارضة، سيطرت يوم الأحد الماضي، على العاصمة دمشق وأطاحت بحكومة الرئيس بشار الأسد.

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