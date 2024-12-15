انطلاق الدورة الـ35 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية

انطلقت مساء أمس، فعاليات الدورة الـ35 لأيام قرطاج السينمائية، بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، بحضور أمينة الصرارفي، وزيرة الشؤون الثقافية التونسية، وعدد من صناع السينما، والفنانين العرب.

وافتتحت الدورة الجديدة دون مظاهر احتفالية؛ مراعاة للأوضاع الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، وحدادا على الممثل التونسي الكبير فتحي الهداوي، الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي.

وبدأ حفل الافتتاح بتكريم كل من الممثل التونسي الراحل فتحي الهداوي، والناقد التونسي الراحل خميس الخياطي، والمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، والمخرج الجزائري مرزاق علواش، والممثلة التونسية عائشة بن أحمد.

واستعرض القائمون على المهرجان الأفلام المشاركة في مسابقاته المختلفة، التي بلغ عددها 217 فيلما من 21 دولة، إلى جانب لجان التحكيم التي تضم نخبة من الأسماء البارزة في عالم السينما.

وتخلل حفل الافتتاح فواصل موسيقية لأوركسترا السيمفوني التونسي، وأصوات أوبرا تونس، إلى جانب مقطع غنائي للأخوين نور وسليم عرجون، وكذلك لوحة كوريغرافية حاملة لقضايا الشعوب المضطهدة، وداعية لتحقيق العدالة الإنسانية.

كما تم عرض الفيلم الوثائقي الطويل "واهب الحرية" من إخراج قيس الزبيدي، وإنتاج عام 1987. وخضع الفيلم للترميم في باريس، ويتناول عمليات المقاومة اللبنانية والفلسطينية ضد العدو الصهيوني، والتي انطلقت من جنوب لبنان، إذ يرصد أبرز العمليات الاستشهادية التي نفذت على المواقع العسكرية الصهيونية في الأراضي المحتلة.

تلاه عرض الفيلم الفلسطيني الروائي القصير "ما بعد" من إخراج مها الحاج، وبطولة محمد بكري، وعرين العمري، وعامر حليحل، وتدور أحداثه حول زوجين يعيشان في مزرعة منعزلة، حيث يهتمان بالأشجار، ويجريان مناقشات مستمرة حول مستقبل أطفالهما الخمسة، إلى أن يصل شخص غريب منزلهما؛ ليكشف حقيقة مروعة.



