تضرر ناقلتي نفط روسيتين على متنهما 29 شخصا بسبب عاصفة في البحر الأسود

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أفادت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري «روسموريتشفلوت» بتضرر ناقلتي نفط روسيتين كان على متنهما 29 شخصًا؛ بسبب عاصفة في البحر الأسود، موضحة أن الحادث أدى إلى تسرب نفطي.

وقالت الوكالة في بيان: «نتيجة لعاصفة في البحر الأسود، تضررت الناقلتان فولغونفت 212 وفولغونفت 239.. وكان هناك طاقمين من 15 و14 فردًا على السفينتين».

وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن تسرب نفطي في المنطقة، فيما يجرى اتخاذ التدابير اللازمة بشأن عملية إنقاذ الأفراد العالقين.

فيما ذكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية في تصريح لـ«ريا نوفوستي» أنه تم إنقاذ 8 من أفراد طاقم الناقلة «فولغونفت 212»، ولا يزال العمل جار لإنقاذ باقي الطاقم.