حلمي النمنم: أحداث 7 أكتوبر لم تكن في صالح القضية الفلسطينية

رأى الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن أحداث 7 أكتوبر لم تكن في صالح القضية الفلسطينية.

قال خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن السبب في ذلك هو اشتعال المنطقة في جبهات أخرى عدة سواء في لبنان أو سوريا أو إيران أو السودان وغيرها.

وأوضح أن إسرائيل لن تترك الجولان السوري المحتل مهما حدث من مفاوضات مستقبلية، متابعًا: «التاريخ يقول إن ما حدث في سوريا كان مخطط له من قبل الغرب بإدارة أمريكية».

واستكمل: «تركيا أعلنت أنها تواصلت مع إيران وروسيا بعد معاونة بشار الأسد، وهذا يعني أن هذا الرجل قد انتهى دوره في تلك اللعبة السياسية»، مشددا على أن سوريا بالنسبة للمخابرات الإسرائيلية تمثل كتابا مفتوحا.

ودعا إلى عدم المبالغة في قوة هيئة تحرير الشام لأنها ليست بقوة الجيوش النظامية، خاصة أنها لم تضع يدها على نصاب الأمور في سوريا حتى الآن بعد سقوط نظام بشار الأسد.

واختتم قائلا: «أحمد الشرع (قائد هيئة تحرير الشام) هو من اتفق مع أمريكا على إسقاط نظام بشار، وحال ترشحه للانتخابات السورية يجب أن يتم بعد وضع جيش للدولة ودستور جديد وعودة للعلاقات الداخلية والخارجية واعتماد نظام للانتخابات».