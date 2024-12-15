 السيناتور ماكونيل لمرشحي ترامب: تجنبوا الهجوم على لقاحات شلل الأطفال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيناتور ماكونيل لمرشحي ترامب: تجنبوا الهجوم على لقاحات شلل الأطفال


نشر في: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 12:45 ص | آخر تحديث: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 12:45 ص

قال السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الذي نجا من شلل الأطفال في طفولته، إنه يجب على مرشحي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذين يسعون للحصول على موافقة مجلس الشيوخ "تجنب" جهود التشكيك في لقاح شلل الأطفال.

وأضاف ماكونيل في بيان:"إن الجهود الرامية إلى تقويض الثقة العامة في العلاجات المثبتة ليست فقط غير مدروسة، بل هي خطيرة". وأضاف "يجب على أي شخص يسعى للحصول على موافقة مجلس الشيوخ للعمل في الإدارة المقبلة أن يتجنب حتى مظهر الارتباط بمثل هذه الجهود".

ويبدو أن بيان ماكونيل، البالغ من العمر 82 عاما، كان موجها إلى مرشح ترامب لوزارة الصحة، روبرت ف. كينيدي جونيور، بعد تقرير أفاد بأن أحد مستشاريه قدم عريضة لسحب الموافقة على لقاح شلل الأطفال في عام 2022.

 وكان ذلك بمثابة إشارة إلى أن كينيدي، الذي دافع لفترة طويلة عن الفكرة الزائفة بأن اللقاحات تسبب التوحد، قد يواجه مقاومة في مجلس الشيوخ الذي سيصبح تحت سيطرة الجمهوريين قريبا.

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