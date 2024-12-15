‎قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق" وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك تحديات كثيرة تواجه مهنة الصحافة ليس جميعها سياسية أو تتعلق فقط بحرية الرأي.

‎وأوضح حسين خلال ترؤسه ادارة جلسة تحت عنوان المحتوى الصحفي المأمول بين الحرية والمسئولية، ضمن جلسات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، أننا في وسط صحفي لا نستطيع أن نعزله عن الأوضاع التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة أو المنطقة العربية، خاصة أننا اكتشفنا أن الحديث عن الحريات الصحفية التي كنا نعتقد أنها موجودة ومثالية في الغرب ، لم تكن كذلك لكن دلك لا يعني ان الصحافة العربية والغربية علي السواء فالامانة تقتضي القول ان الصحافة الغربية قطعت شوطا طويلا في الحصول علي الحريات المختلفة.

‎وأشار حسين، إلى أن المصالح السياسية تتدخل في أعتى الصحف والمؤسسات العالمية التي كنا نظن أنها شديدة المهنية والموضوعية ، مشيرا إلى أن هذا تحدي يجب الإنتباه إليه.

‎ولفت إلى أن مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا بدأت حرب سيبرانية لتعطيل كل هذه الأدوات، وما كنا نعتقد أنه تطبيقات وسائل تواصل مفتوحة للجميع تحولت لوسائل قتالية وتم التعامل مع وسائل الإعلام الروسية على أنها وسائل إعلام مقاتلة وتم حجبها عن هذه المنصات.

‎ونوه بأن المشهد الإعلامي العالمي بأكمله يشوبه الضباب الآن، مضيفا:" لدينا مشكلة في المشهد الإعلامي في مصر تحتاج إلى علاج شديد، كما أن صناعة الصحافة تواجه تحديات مهمة علينا بحثها.

‎وتابع: ونحن نتحدث عن الصحافة لا نتحدث عن ورقي أو موقع نحن نتحدث عن كل ما هو وسائل إعلام، وعلينا أن نبحث عن محتوى صحفي جاذب يمكن نشره في أي وسيلة إعلامية.