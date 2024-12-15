عائلات الأسرى الإسرائيليين: التوصل لصفقة مع حماس سيحقق النصر لبلادنا

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن «التفاوض الجزئي سيكون حكماً بالإعدام على أبنائهم»، مشيرة إلى أن «التوصل لصفقة مع حماس هو ما سيحقق النصر لبلادهم».

وبحسب ما نقلته وكالة «قدس برس»، عن وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، وجهت العائلات أصابع الاتهام إلى الوزيرين في الحكومة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، واتهمتهما بعرقلة المفاوضات بسبب «طموحاتهما في تثبيت وجودهما في غزة».

ونوهت العائلات أن «الوسطاء يضغطون لإبرام صفقة شاملة توقف الحرب في قطاع غزة وتعيد المخطوفين، وإسرائيل ترفضها».

وأضافت: «يجب إبرام صفقة تعيد كل المخطوفين، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق النصر لإسرائيل».

وتظاهر آلاف الإسرائيليين -أمس السبت- في (تل أبيب)، مطالبين بصفقة عاجلة للإفراج عن الأسرى في قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، ادعى وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، أن (تل أبيب) أمام فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل أسرى مع «حماس» يفضي إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.