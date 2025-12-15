صرح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بأنه في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتقديم رعاية صحية متخصصة وإنقاذ الحالات الحرجة، أعلن مستشفى العدوة المركزي عن نجاح فريقه الطبي في إجراء عملية جراحية بالغة الدقة لمواطن وصل إلى المستشفى مصابا إصابة بالغة في يده اليمنى.

وجاء هذا الإنجاز النوعي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، برعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ومتابعة الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمنيا.

وأوضحت الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، أن قسم الطوارئ استقبل الحالة المحولة من مستشفى مطاي المركزي عن طريق غرفة طوارئ المديرية، والتي كانت تعاني من جروح عميقة وقطع كامل في ثمانية أوتار قابضة لأصابع اليد اليمنى (الخنصر، البنصر، الوسطى، والسبابة).

وأكد الدكتور عاطف محمد، مدير المستشفى، أن الفريق الطبي المتميز قام بالتعامل الفوري مع الحالة، وإجراء عملية جراحية دقيقة للغاية، نجح خلالها في إصلاح وتوصيل الأوتار المقطوعة الثمانية، والتأكد من عودة الحركة الطبيعية للأصابع فور انتهاء العملية، وعمل غرز تجميلية للجروح لضمان أفضل نتيجة شكلية للمريض.

وغادر المريض المستشفى وهو يتمتع بتحسن تام، ليؤكد جاهزية مستشفى العدوة المركزي للتعامل مع أعقد الحالات الطارئة.

يذكر أن الفريق الطبي المتميز الذي شارك في نجاح هذه العملية، ضم كلا من: "الدكتور أشرف لطفي، استشاري جراحة العظام ومدير العمليات، والدكتور أحمد صلاح، طبيب التخدير، وفريق التمريض".

ويؤكد مستشفى العدوة المركزي التزامه بتقديم خدمات طبية متطورة؛ لخدمة أهالي المنيا بأعلى معايير الجودة والكفاءة.