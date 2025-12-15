صندوق التنمية الحضرية يعرض تجربة تطوير العشوائيات خلال المنتدى العربي للإسكان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خالد صديق: إقامة مجتمعات متكاملة تسهم في تقليل الهجرة غير الشرعية

عرض المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، التجربة المصرية في تطوير العشوائيات خلال المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في قطر.

وأشار صديق إلى تميز تجربة الصندوق في إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة توفر السكن الملائم والخدمات الأساسية وفرص العمل في مكان واحد، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات الهجرة غير الشرعية، وفق بيان صحفي للصندوق اليوم.

كما لفت إلى الاهتمام بمستويات الإسكان المختلفة، ومنها مبادرة "دارة"، مستعرضًا البرامج والمشروعات التي ينفذها الصندوق.

شملت البرامج والمشروعات تطوير العشوائيات غير الآمنة وتعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة، ركزت تلك البرامج على مبادئ الاستدامة والمرونة الحضرية والمدن الخضراء.

وأكد صديق أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبناء الثقة مع المواطنين لضمان استدامة مشروعات التطوير.

في ختام الجلسة، كرمت الحكومة القطرية صندوق التنمية الحضرية بدرع تذكاري؛ تقديرًا لدور الصندوق في تطوير المناطق غير الآمنة وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، ولتميز التجربة المصرية في مجال التنمية الحضرية المستدامة.