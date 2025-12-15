هداف كأس العرب: وعدنا يزن النعيمات بتتويج الأردن باللقب

رفع علي علوان مهاجم منتخب الأردن راية التحدي بعد التأهل لنهائي كأس العرب المقامة في قطر بالفوز 1-0 على السعودية على ملعب "البيت" في الدور قبل النهائي، اليوم الإثنين.

صرح علوان عبر قناة بي إن سبورتس عقب اللقاء "حققنا فوزا مهم أمام منتخب كبير، حظ أوفر لمنتخب السعودية وجماهيره، لقد قدم مباراة كبيرة".

أضاف لاعب الكرمة العراقي "نستحق الفوز، ولاعبونا كانوا على قدر المسؤولية، ووعدنا زميلنا يزن النعيمات بالفوز، ووعدناه أيضا باللقب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في المباراة الماضية أمام العراق.

وشدد "نتعامل مع كل المباريات على أنها مباراة نهائية منذ بداية مشوارنا في البطولة".

واصل المهاجم الأردني الدولي "يزن ليس مجرد لاعب، بل له تأثير قوي علينا، ونحن زملاء منذ سنوات طويلة".

وكشف "لقد ألقى البعض باللوم علينا لتراجع مستوانا في الشوط الثاني أمام العراق، ولكننا تأثرنا بالفعل نفسيا بحزن يزن النعيمات في غرفة خلع الملابس بين الشوطين، فهو لا يبكي عادة، ولكن حزنه أبكانا، وأتمنى له الشفاء العاجل، فهو أسطورة للكرة الأردنية".

وأكد علي علوان في ختام تصريحاته "ألعب حاليا في الدوري العراقي، وتلقيت بالفعل عروضا من أندية في قطر والسعودية، أتشرف باللعب في أي دوري سواء الإمارات أو قطر أو السعودية، والأهم أن أقدم إضافة لفريقي".

وتألق علوان في مشوار النشامى، ويعتلي قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف سجلها من 4 ركلات جزاء أمام منتخبات الإمارات والكويت ومصر والعراق.