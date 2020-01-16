لوف: استضافة ألمانيا لمبارياتها بمرحلة المجموعات لـ«يورو 2020» ليست ميزة

قال يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، إن المباريات الثلاث التي سيخوضها فريقه على ملعبه بمدينة ميونخ الألمانية بنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) الصيف القادم ستكون "أيام احتفالية" للجماهير الألمانية، لكنها ربما لن تشكل ميزة للماكينات.

وشدد لوف على أن منتخبي فرنسا والبرتغال، اللذين يتواجدان مع المنتخب الألماني في المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية يتميزان بقدرتهما على شن "هجمات مضادة نموذجية" ولن يمنحا الفرصة للمنتخب الألماني للاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له.

أضاف لوف في مقابلة أجراها مع موقعي (جول دوت كوم) و(سبوكس دون كوم) نشرا اليوم الخميس "إذا فرضنا سيطرتنا فإن فرنسا سوف تبتهج في قرارة نفسها من ذلك ".

ويستهل منتخب ألمانيا مشواره في المجموعة بمواجهة نظيره الفرنسي (بطل العالم) في 16 يونيو المقبل، قبل أن يواجه منتخب البرتغال (بطل أوروبا) بعدها بأربعة أيام، فيما يختتم مبارياته بملاقاة أحد المنتخبات المتأهلة من ملحق الصعود للمسابقة القارية.

وأوضح مدرب منتخب ألمانيا "لقد أنهينا التصفيات المؤهلة للبطولة بعد تصدرنا لمجموعتنا، رغم أننا واجهنا الكثير من التحديات، لذا فإن فريقنا الشاب يمنحني الأمل".

وأتم لوف "نحن لسنا بالضرورة المرشح الأوفر حظا للقب من بين المنتخبات المشاركة لكن من المعروف أن البطولة دائما ما تتسم بزخمها الخاص".