وصول طائرين يابانيتين لأستراليا للمساعدة في إخماد الحرائق

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وصلت طائرتان تابعتان لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية قاعدة جوية في ضواحي مدينة سيدني اليوم الخميس للمساعدة في إخماد حرائق الغابات في أنحاء البلاد.

وقال الكولونيل ماساشي أوتا - الذي يقود البعثة اليابانية، حسبما نقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إن 70 فردا من قوات الدفاع الذاتي اليابانية وصلوا قاعدة ريتشموند العسكرية شمال غرب سيدني، وتلقوا أوامر بمساعدة استراليا ودعمها وسينضمون إلى 8 أعضاء آخرين بالقوات اليابانية متواجدين بالفعل في أستراليا.

وأعرب أوتا عن سعادته لرد الدعم العسكري الذي قدمته استراليا لليابان في أعقاب زلزال 2011 وموجات تسونامي التي دمرت أجزاء من اليابان.

من جانبه، قال القائد الجوي في القوات الجوية الملكية الاسترالية، كارل نيومان، إن الطائرات اليابانية الإضافية من طراز "سي-130" التي وصلت استراليا سيكون لها دور أساسي في مساعدة البلاد على تجاوز أزمة الحرائق.

ومن المتوقع أن يتم نشر القوات اليابانية بحسب الحاجة في أنحاء ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وأستراليا الجنوبية.

يذكر أن 28 أستراليا لقوا مصرعهم بسبب الحرائق التي نشبت في جنوب شرق أستراليا منذ شهر سبتمبر الماضي.