يانيس يتفوق على دونتشيتش ويقود باكس للفوز على مافريكس بدوري السلة الأمريكي

قاد أفضل لاعب في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين في الموسمين الماضيين اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقة ميلووكي باكس إلى التفوق على دالاس مافريكس ونجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش 112-109 الخميس، في مواجهة بين مرشحين لنيل جائزة افضل لاعب.

وسجل يانيس 31 نقطة (14 من 21 محاولة لكن رمية حرة يتيمة من اصل 10) واضاف زميله كريس ميدلتون 25 نقطة، ليحقق باكس فوزه السابع في آخر ثماني مباريات.

في المقابل، سجل الشاب دونتشيتش 12 من 24 محاولة وكان افضل مسجل لدى دالاس مع 28 نقطة و13 تمريرة حاسمة و9 متابعة، فكان على بعد متابعة واحدة لتحقيق "تريبل دابل".

وكان دونتشيتش قد سجل 34 نقطة قبل ليلتين عندما قاد فريقه الى الفوز على تشارلوت هورنتس.

وبعد اهدار بروك لوبيز رمية حرة قبل ثانية على نهاية الوقت، اطلق دونتشيتش كرة يائسة باليدين من منتصف ملعبه كادت تعادل الارقام وتفرض وقتا اضافيا.

قال ميدلتون "لقد قاموا بعمل جيد في المتابعات وسددوا بعض الكرات الجميلة، لكننا جاريناهم".

ونجح ميدلتون القادم الى ميلووكي عام 2013 من ديترويت، في تسجيل بعض الثلاثيات في الربع الاخير واضاف الى رصيده 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

تابع ميدلتون الذي تبرع اخيرا بمبلغ مئة ألف دولار لموظفي ملعب "فيسيرف فوروم" الذين خسروا وظائفهم بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "نحاول في كل سنة التحسن وتطوير المجموعة. وهذا ما يقومون به لأجلي".

واضاف للفائز جرو هوليداي 16 نقطة ولوبيز 11 نقطة و11 متابعة، فيما كان تيم هاردواي جونيور فاعلا لدى الخاسر مع 22 نقطة واضاف العملاق اللاتفي كريستابس بورزينغيس 15 نقطة و10 متابعات.